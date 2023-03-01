Uluçay: “Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkıları olan değerli bir insandı…”

Lefkoşa, 1 Mart 23 (TAK) Hayatını kaybeden Eski Belediye Başkanı Kemal Çelik için bugün Gazimağusa Belediyesi’nde tören düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1990 ile 1994 yılları arasında Gazimağusa Belediye Başkanı olarak görev yapan ve kentin sevilen eğitimcilerinden olan Kemal Çelik için saat bugün saat 11.00’de Gazimağusa Belediyesi önünde tören yapıldı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, eğitim hayatında tanıdığı ve büyük saygı duyduğu Kemal Çelik’in son derece bilgili, öğrencisine değer veren bir eğitimci ve Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkıları olan değerli bir insan olduğunu söyledi.

-Çelik: “Güle güle hocam, seni unutmayacağız”

Baf Kurtuluş Lisesi öğrencileri adına konuşan Kemal Çelik’in eski öğrencilerinden Halil Onbaşı da verdiği emekler için Çelik’e teşekkür ederek “Güle güle hocam, seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kemal Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.