ABD Başkanı Joe Biden, devlet merasiminin, Carter için ilan ettiği Ulusal Yas Günü ile aynı gün yapılmasını kararlaştırdı. Biden ayrıca Carter'ın onuruna kamu binalarındaki bayrakların 30 gün boyunca yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak devlet töreninde Başkan Biden’ın da, Carter’ın isteği üzerine, bir konuşma yapması planlanıyor.

Devlet töreni öncesi Carter'ın naaşının önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri Atlanta'daki Carter Center’a getirilmesi ve halkın ziyaretine izin verilmesi bekleniyor.

New York Times gazetesine göre daha sonra naaş 6 Ocak’ta Washington'a getirilecek ve Kongre Binası'nda temsilciler, senatörler ve halk son görevlerini yerine getirecek.

Abraham Lincoln'e kadar uzanan bir gelenekle, Temsilciler Meclisi güney binası ile Senato binasının birleştiği Rotunda’da cenaze töreni yapılan son ABD başkanı, George H.W. Bush olmuştu.

Gazetenin haberine göre 100 yaşında hayatını kaybeden Carter’ın cenazesi 9 Ocak'taki devlet töreninin ardından Georgia'ya dönecek ve Plains şehrinde eşi eski first lady Rosalynn Carter'ın yanına defnedilecek.

Carter'ın ailesi çiçek yerine, Atlanta'da kendi adını taşıyan merkezin küresel sağlık, barış ve insan hakları alanındaki çalışmalarına yardımcı olmak üzere bağış yapılmasını istedi.

Beyaz Saray Pazar günü Başkan Biden ve First Lady Jill Biden’ın açıklamasını yayınladı. Açıklamada, “Altmış yılı aşkın bir süre boyunca Jimmy Carter'a sevgili bir dost olarak hitap etme onurunu yaşadık. Ancak Jimmy Carter'la ilgili olağanüstü olan şey, Amerika'da ve dünyada onunla hiç tanışmamış milyonlarca insanın da onu değerli bir dost olarak görmesi” ifadeleri yer aldı.

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Başkan Donald Trump da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, “Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için çok önemli bir döneme denk geldi ve o tüm Amerikalılar’ın yaşamlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnet borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Carter'ın “uluslararası barış ve insan haklarına olan bağlılığını” övdü. Guterres yaptığı açıklamada, “Başkan Carter, savunmasızlarla dayanışması, her zamanki zerafeti, ortak iyiliğe ve ortak insanlığımıza olan sarsılmaz inancıyla hatırlanacak. Bir barış elçisi, insan hakları savunucusu ve insani yardımsever olarak mirası kalıcı olacak” dedi.