Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe köy girişinden Teknecik Elektrik Santrali'ne kadar olan ana yolda yarın başlayacak tamirat çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, vatandaşları uyardı.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Çatalköy-Esentepe halkı, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi'nin iş birliğinde, uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir yol tamirat projesini hayata geçiriyoruz. Yarın itibariyle başlayacak olan bu çalışmalar, Esentepe köy girişinden Teknecik Elektrik Santrali'ne kadar olan ana yol üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu süreçte sizlerin güvenliği ve konforu bizim önceliğimizdir. Yolun bakım ve onarımını en kısa sürede tamamlayarak hizmetinize sunmayı hedefliyoruz.

Tamirat çalışmalarımız, Esentepe köy girişinden başlayarak Teknecik Elektrik Santrali'ne kadar olan bölümdeki yolun en acil yerlerinin yenilenmesini kapsayacaktır. Bu süreçte, trafikte olan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Bu önemli çalışma, Çatalköy-Esentepe ve çevresinde yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor. Bu tür çalışmalar, bölgemizin gelişimi ve yaşam kalitemizin artırılması açısından büyük bir öneme sahiptir."

Yol tamirat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, belediyenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşılabileceği bildirildi.