Esentepe Bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Esentepe Polis Karakoluna ait mevcut telefon hatları devre dışı kaldı. Polis, arıza giderilenceye kadar Esentepe Karakoluna ulaşmak için Girne Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar veya 155 Polis İmdat hattının kullanılması önemle rica etti.