Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Geçmişin acılarını ve Rum zihniyetinin değişmediğini unutmadan, şehitlerimizin bizlere emaneti olan egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesi devletimize sahip çıkarak, daha da güçlendirmek hepimizin en büyük vazifesidir.” dedi.

Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “Rumların, Yunanistan’ın desteği ile Akritas Planı uyarınca, Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada’yı Yunanistan’a bağlamak hedefiyle 21 Aralık 1963’de Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen planlı soykırımın 61. yılında, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını” vurguladı.

Geçmişin acılarını ve Rum zihniyetinin değişmediğini unutmadan, şehitlerin emaneti olan egemenliğin ve özgürlüğün güvencesi olan devlete sahip çıkarak, daha da güçlendirmenin herkesin en büyük vazifesi olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, şunları da belirtti:

“Kıbrıs’taki varlığımızın teminatı anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza her alanda hak ve çıkarlarımızı korumaya, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili yönündeki mücadelemizi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Vahşet dolu zor yıllarda halka direnme gücü veren, birlik ve beraberliğini sağlayan varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin isimsiz kahramanlarını minnetle yad ediyoruz.”