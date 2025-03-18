Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesine ilham olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Tarihten silinmek istenen Türk Milleti, vatan sevgisi, inanç, birlik ve beraberlik ile 1915’te imkansızı başarmış; yedi düvele karşı 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bağımsızlık ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan ve tarihin akışını değiştiren destansı Çanakkale Zaferi, yüreği Anadolu ile atan, Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri’nin de kaderini değiştirmiş, varoluş mücadelesine ilham olmuştur.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”