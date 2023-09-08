Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan TNS Haber Ajansı’na verdiği mülakatta, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması mücadelemize güç verecektir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TNS’nin haberi paylaşıldı. “Özel açıklama” olarak verilen habere göre, Ertuğruloğlu, “Dost ve kardeş, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletlerin bakanlarının doğal afet ve acil durum yönetimi ve ikinci toplantısının katılımcılarıyla yaptığı toplantıda Uluslararası Bakü-2023 tatbikatında, ‘etkinliğimizde Kuzey Kıbrıs bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır’ sözleri bizi çok gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bu açıklamasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na şükranlarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Köklü bir Türk çınar ağacının dalları olan ülkelerin iş birliği ve dayanışmasıyla çok yol kat edeceğiz. Bu açıklama mücadelemize daha da güç katacaktır. Haklı mücadelemize verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle gücümüze güç katacağız. KKTC’nin tanınması yönünde bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Tek millet üç devlet olarak büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.”