Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da katıldığı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu 24 (Stratcom Summit’24) çerçevesinde NTV’ye konuştu, TRT Belgesel Günleri’ne katıldı ve zirve kapsamında yapılan podcast yayınına katıldı.

Katıldığı NTV yayınında “Kıbrıs Türk halkına en büyük haksızlığı ilk günden beri yapan bir ülke varsa İngilteredir” diyen Ertuğruloğlu, İngiltere’nin adadaki garantör ülkelerden birisi olmasına rağmen hiçbir zaman bunun gereklerini yerine getirmediğini, ortaklığı bozmasından sonra Rumların Kıbrıs Cumhuriyet diye tanınmasına kapıyı açanın da İngiltere olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 53 yıl sonra Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyarette KKTC’ye geçmemesini de değerlendirdi ve bu tutmun İngiltere'nin garantör ülke konumuna gölge düşürdüğünü belirtti.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a konuşlanmasını ve silah ambargosunu sonlandırmasını, Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerine eğitim vermesini ve ortak tatbikat yapmasını da değerlendiren Ertuğruloğlu, “İnşallah Güney Kıbrıs bu Amerikan desteğinden şımarp başı dönmez ve bir çılgınlığa yeltenmez, yapabilirler” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Ada'daki barış ortamının sürmesinde en büyük etkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

diledi.

- “Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmalıyız”

Tahsin Ertuğruloğlu, Rixos Tersane’de düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu 24 (Stratcom Summit’24) kapsamındaki podcast yayınına da katıldı. Stratejik iletişimin ve medyadaki değişimin önemine dikkat çeken Ertuğruloğlu, gerek Dışişleri, gerekse TAK ve BRT personelinin de Türkiye’deki deneyimlerden yararlanmasını istediklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun Rumların iddia ettiği gibi 1974’te başlamadığını, Birleşmiş Milletler askerlerinin 1964’te adaya geldiğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin 1960’lı yıllardan bu yana Rumlar ve uluslararası toplum tarafından yapılan dezenformasyonla mücadele etmeye çalıştığını ifade etti.

“Kıbrıs Türkleri bir suç işlememesine rağmen bu dezenformasyon nedeniyle hep insanlık dışı ambargolara tabi oldu” diyen Ertuğruloğlu, “Biz Kıbrıs’ın bir Rum Devleti olmasına engel olmaya çalıştık, eğer bu hataysa, bundan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

- Ertuğruloğlu, Erenköy Belgeseli için destek istedi

Bu yıl 15’incisi düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", ulusal ve uluslararası belgesel gösterimlerinin yapıldığı İstanbul Fişekhane’yi de ziyaret eden Tahsin Ertuğruloğlu, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ve diğer yetkililerle de görüştü.

Ertuğruloğlu, TRT’ye Kıbrıs konusunda yaptıkları belgesellerden dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, başta Erenköy Direnişi olmak üzere, TRT elgesel çalışmalarının sürmesini diledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruoğlu’na İstanbul temasları sırasında, Uluslararası Stratejik İletişim Forumu 24’e (Stratcom Summit’24) davetli olarak katılan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRT Müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavri Cihangir Şahin de eşlik etti.