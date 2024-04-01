Lefkoşa Türk Belediyesinin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği ve bu yıl olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen “Çorabını Gey da Gel Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü" kortej ve çeşitli performanslarla yarın yapılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, kortej eski Pronto çemberinden başlayacak, etkinlikler Zahra Sokak’ta yer alacak

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenecek etkinlik için kortej saat 18.00’de eski Pronto çemberinde toplanarak Lefkoşa Gezi Treni ve bandonun keyifli müzikleri eşliğinde Zahra Sokak’a yürüyecek.

Zahra Sokak’ta kurulacak sahnede özel eğitim okulları performanslarını sergilerken LTB Ritm’orkestra ve Gizem Akbil ile Nafiz Dölek ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu da sahneye çıkacak