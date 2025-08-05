Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, geçmiş dönem Cumhurbaşkanlarını ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu geçen günlerde hastanede ziyaret eden Erhürman, geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar temennisinde bulundu.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ofislerinde bir araya gelen Erhürman, görüşmelerde yeni döneme dair fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş isimlerin deneyimlerinin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, seçim süreci boyunca toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya devam edeceğini belirtti.