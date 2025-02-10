CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde yeniden söz aldı.

Erhürman, mevzuata göre, trafik cezalarından milyonlarca lira alacağı olan belediyelerin bunu alamadığını söyledi.

Erhürman, “Bu ülkede trafikte düzeni, yol güvenliğini ve aydınlatmayı sağlamakla yükümlüsünüz. Mali durumdan kaynaklı eksikleriniz olabilir mi, olabilir…Ama şu anda konuştuğumuz eksikler değil bu alanda iş yapılmasıdır” dedi.

Bu işin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Erhürman, Başbakan’ın “polis sayısındaki yetersizlikle” ilgili açıklamasına işaret ederek, “Nüfus bu kadar kontrolsüz şekilde arttığı sürece hepimiz polis olsak yetmez. Planlama denen şey, nüfusu bilmeyi ve bu alanda politikanız olmayı gerektirir” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Sayın Ertuğruloğlu ile Sayın Tatar’ın görüşleri arasında farklılık var. Sayın Ertuğruloğlu’nun anlamsız bulduğu toplantıya Sayın Tatar gideceğini söylüyor. Mesele de bundan başlıyor… Her taraftan farklı şeyler duyuyoruz…Asıl mesele de bu….” dedi.

Erhürman, adanın tamamıyla ilgili kararların Rum Liderliği tarafından alınmasının kendisinin de CTP’nin de kabul etmediğini söyledi.

Erhürman, “Kıbrıslı Rumlar bu adanın egemeni değildir. Kıbrıslı Rumlar bu adada Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranamazlar, karar üretemezler, uluslararası ilişkilere giremezler, şu anda böyledir… Sorunu yüksek sesle, en çarpıcı ifadelerle söylemek onu çözmüyor. Sorun çözmek odaklı olmak gerekir” dedi.

CTP’nin vizyonunun çok net olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu adada çözüm, barış, istikrar olsun ki bu bölgede de çözüm, barış ve istikrar sağlansın. Benim derdim çocuklarımızın önünün açılmasıdır…” dedi.

- Ertuğruloğlu

Yeniden söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erhürman’ı yanıtlayarak “ortak zemin” yok vurgusunda bulundu.

Ertuğruloğlu, “Ortak zemin olmamasının nedeni iki tarafın politikalarının farklı olmasından kaynaklı olduğunu kabul etmiyorum. Ortak zemin olmamasının asıl sebebi sorunun kendisidir. Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti olması, bizim onun toplumu olması ve bizim üzerimizde izalosyon tedbirleri uygulaması. O nedenle ortak zemin yoktur. Bu devam ettirildiği sürece ortak zemin olmayacaktır” dedi.

Siyasi eşitliğin vazgeçilmez olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu,“ Siyasi eşitlik ancak egemen eşitliğe dayandırılırsa anlamı vardır..60 ortaklığında başımıza gelenleri hatırlarsak sadece siyasi eşitliğin yeterli bir zemin değil” diye konuştu.