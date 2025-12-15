Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katıldığı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede yaptığı görüşmenin ardından, Rum basınında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını ifade ederek, bu konuya yönelik açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Rum basınında, üçlü görüşme sırasında toplantı salonundan çıkıp Sn. Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığıma dair haberler yer almış.

Normalde ciddiye almam ama bizde de sosyal medyada konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapılmış. Şeffaflık ilkesi gereği söyleyeyim:

Evet ben de, Sn. Mehmet Dana da telefon görüşmeleri yaptık. İkimiz de, ortak metinde de görülebilecek olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Lefkoşa Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Harmancı ile görüştük. İlk liderler görüşmesinde gündeme gelmemiş olan mesele esas itibarıyla belediyeler arasında görüşüldüğü için, metne yanlış bir şey yazılmasını istemedik.

Dileyenler Sn. Hristodulidis'ten veya Sn. Mehmet Harmancı'dan teyit edebilirler.

Bazı taktikler ve ezberler geride kalacak yavaş yavaş. Sabır, soğukkanlılık, şeffaflık ve kararlılıkla devam edeceğiz."