Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleriyle bağımsız muhalefet milletvekillerinin Meclis’te olduğunu, Meclis’in usulüne uygun olarak açılmasıyla ancak Genel Kurul’a gireceklerini kaydetti.

Meclis Başkanlık seçiminin henüz tamamlanmadığını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, milletvekillerinin de katılımıyla Meclis önünde açıklama yaptı.

Hukuken Meclis Başkanı olmayan birinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını kaydeden Erhürman, “Böyle bir oyuna ortak olmamız söz konusu bile değildir” dedi.

Hükümeti akıl yoluna davet ettiklerini, aklın yolunun da halk olduğunu belirterek erken seçime işaret eden Tufan Erhürman, “Amaçları erken seçimi biraz daha ertelemekse önlerinde tek bir yol var, bu sözde seçilmiş Meclis Başkanı’nı bir an önce istifa ettirecekler ve tekrardan seçim yapacaklar” diye konuştu.