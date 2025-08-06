Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Kültürel Miras ve Arkeoloji” toplantısında, kültürel miras alanında çalışan bazı arkeologlarla bir araya geldi.

Toplantıda, Erhürman’a, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ve Fazilet Özdenefe de eşlik etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Erhürman, “Kültürel miras alanında son derece aktif olma kararlılığındayız” dedi.

Alanın uzmanlarından konuyla ilgili bilgi alan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi durumunda yapacaklarını anlatma fırsatı buldu. Söz konusu alanda yapılacak çok işin olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu alanlardaki bir tür tarih öğretiminin de bu sürecin bir parçası hâline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin ve çocukların bu alandan haberdar olması, ilgi duyması ve bu konuyu öğrenmeye başlaması önemli” şeklinde konuştu.

Erhürman, kültürel miras ile ilgili bütüncül anlamda bir toparlama ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bu yüzden uzmanları dinlemenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kültürel miras alanında Kıbrıs’ın içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan bazı problemlerin de olduğunu anımsatan Erhürman, “Bu alanda kurulu iki toplumlu bir komite mevcut ve ben de o komiteyle yakın temas hâlindeyim” dedi.

Söz konusu komitenin somut işler çıkarttığına işaret eden Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde yapılan çalışmaların tamamen dışında kalmanın “içine sindirebildiği” bir durum olmadığını vurguladı.

Erhürman konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu işin turizmi, ekonomiyi ilgilendiren boyutları da var. Ancak her şeye yalnızca para gözüyle bakanlar açısından bile işin o kısmı yeterince görülmüyor. Bu alanlardaki bir tür tarih öğretiminin de bu sürecin bir parçası hâline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin ve çocukların bu alandan haberdar olması, ilgi duyması ve bu konuyu öğrenmeye başlaması önemli. Bu durumu eğitimle nasıl entegre edebiliriz…”