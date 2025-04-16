Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Çok gergin günler geçiriyoruz. Kıbrıs Türk halk olarak irademiz, bölünmemek-parçalanmamak yönündedir. Hiç kimsenin haddini ve edebini aşarak, tarihi bilmediği bu halka hakaret etmesine ve kin kusmasına da asla izin vermeyiz” diye konuştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Haber Kıbrıs Web TV’de Çilem Dağıstanlı’nın konuğu olan Tufan Erhürman, ülkenin uzun zamandır yönetilmediğini savundu.

-“Ülke uzun zamandır yönetilmiyor”

Cumhurbaşkanlığı seçimini önemsediklerinin altını çizen Erhürman, erken genel seçimlerin de ufukta görüldüğünü belirtti. Ülkenin uzun süredir yönetilmediğini savunan Erhürman, “Yönettiğini iddia eden partilerin kendi içinden de bu sesler geliyor” dedi.

Çok yakın bir zamanda erken seçimin de ufukta görüldüğünü yineleyen Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu koşulların “zorlu” olduğuna işaret etti. Karşılarındaki zihniyetin, ülkeyi bölme-parçalama çabası içinde olduğunu ileri süren Erhürman, “Bu halka yönelik kin ve nefret taşıyan unsurların olduğunu görüyoruz” dedi. Bölme-parçalama çabasının, çocuklar üzerinden ortaya çıktığını savunan Erhürman, “Bu da ne kadar kendilerinden geçmiş olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Ersin Tatar’ın dört buçuk yıllık görev süresine de işaret eden Erhürman, “Bu halk, dünyayla bağlantısı koparılmış yaşıyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının son dört buçuk yılda sürekli olarak dünyadan kopuş yaşadığını iddia eden Erhürman, “Bu zihniyetin bizi her alanda nerelere getirdiği ortada” dedi.

-“Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir”

Kıbrıs Türk halkının adada iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından zorlu bir dönemden geçildiğini belirtti. “Baştan beri Kıbrıs Türk halkı adına hangi düzeyde olursa olsun diplomasinin, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledim” diyen Erhürman, diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğuna işaret etti. Kıbrıs Türk halkının, müzakere masasında bulunmak ve haklarını talep etmek durumunda olduğunun altını çizen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı iki eşit kurucu ortaktan biridir. Ama maalesef şu anki statüsü böyle değildir. Bunun peşinden koşmamız gerekiyor. Bu adanın sürekli gerginlikle anılan bir ada haline gelmesi ne Kıbrıslı Türklere ne Kıbrıslı Rumlara yarar” diye konuştu.

“Sarayönü’ne sıkışmanın” her haliyle yaşanmaya başladığını belirten Erhürman, “Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. ‘Bu halk dünyayla nasıl buluşturulur?’ Bunlar bizim deneyimimizde bilmediğimiz konular değil. Bu, kader değil. Biz bunları aşmak için yola çıktık” dedi.

-“Çözüm üretemeyip sorun yaratıyorsanız, yönetmiyorsunuz demektir”

Son dört buçuk yılda tek bir geçiş noktasının dahi açılmadığını belirten Erhürman, eğitimde yaşanan sıkıntılara da değindi. Hükümetin diyaloğa açık olduğu belirttiğini ifade eden Erhürman, diyaloğa en başta açık olmak gerektiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Olmayan bir sorunu yapay bir sorun olarak toplumun kucağına attılar ve bölüp-parçalama çabasına girdiler” dedi.

Erhürman, “Çözüm üretemeyip sorun yaratıyorsanız, yönetmiyorsunuz demektir” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Çok gergin günler geçiriyoruz. Kıbrıs Türk halk olarak irademiz, bölünmemek-parçalanmamak yönündedir. Hiç kimsenin haddini ve edebini aşarak, tarihi bilmediği bu halka hakaret etmesine ve kin kusmasına da asla izin vermeyiz” diye ekledi.