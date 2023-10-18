Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek Başkanı Gürcan Osmanbuba, Genel Sekreter Soydan Borakan ve As Başkan Daniela Borova’nın da hazır bulunduğu görüşme, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Görüşmede, geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılar ve park sorunu başta olmak üzere Kıbrıs’ın güneyinde çalışanların sıkıntıları ele alındı.