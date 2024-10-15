CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"’Ülkeyi yöneten’ arkadaşlar ‘Meclis Başkanlığı seçimi’ oyunlarıyla meşgulken, çevremizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

6 Ekim tarihinde Yunanistan Dışişleri Bakanı ‘Türkiye ile görüşüyoruz. Münhasır ekonomik bölge konusunda anlaşmaya varabiliriz’ dedi.

12 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a sorulan, ‘Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanlarının belirlenmesi için fırsat doğduğunu ve cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi. Belki Dışişleri Bakanımızın onların Dışişleri Bakanıyla da bu konuda görüşmeleri olabilir. Siz özellikle Mısır'la devam eden görüşmeler, bu görüşmelerin yanına Yunanistan'da da böyle bir sürecin eklenme olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusu üzerine, ‘Türkiye ile Yunanistan, tarihsel bağları bulunan iki komşu ülkedir. İyi komşuluk esası iki ülkeye de kazandıracak formülün anahtarıdır. Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, bu esas ekseninde inanıyorum ki daha güzel günlere doğru ilerliyor... Deniz ve hava sahası yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesini öteden beri istiyoruz. Bölge ülkeleri olarak ancak diyalog ve iş birliğiyle güvenlik ve istikrarı artırabilir, çatışma risklerini azaltabiliriz’ yanıtını verdi.

Bugün de basında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kasım ayı başında Yunanistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler yer aldı.

Bölgede diyalog, istikrar, sürdürülebilir barış ve iş birliği açısından çok önemli gelişmeler bunlar.

Bu kadar fasariyanın, ‘ayın oyun maskaralığın’ içinde ciddi işleri gözden kaçırmayalım.”