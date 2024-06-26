Özel: “(Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı) CHP heyeti olarak törenlerden bir ya da iki gün önce Kıbrıs'a gideceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ortak basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Erhürman'ı 15 Kasım'da Lefkoşa'da ziyaret ettiğini belirtti. Özel, "Hem değerli heyetleriyle çok faydalı bir çalışma toplantısı gerçekleştirmiş, hem de akşam bir yemekte kendilerinin misafiri olmuş ve süreci bütünüyle değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Kendileri bugün bize iadeiziyarette bulundular ve bu iadeiziyaret sırasında Sayın Genel Başkan'ımıza, Dış İlişkiler Sekreteri Sayın Fikri Toros eşlik etti." bilgisini paylaştı.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in de bulunduğu görüşmede, KKTC ve Türkiye ile partileri arasındaki ilişkileri bunun yanında da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'ye yapacakları seyahati değerlendirdiklerini anlattı.

Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın CHP'nin 3. Genel Başkanı, Başbakan Bülent Ecevit'in yönetiminde gerçekleştiğini hatırlatarak, o kabineden bugüne halen hayatta olan 3 bakanın bulunduğunu söyledi. Bakanlar Önder Sav ve Erol Çevikçe'yle telefonda görüşerek kendileriyle KKTC'ye gitme arzusunu dile getirdiğini bildiren Özel, şöyle devam etti:

"Her ikisi de bundan büyük memnuniyet duydular. Yalnız Sayın Erol Çevikçe, sağlık sorunları nedeniyle böyle bir seyahate imkanının olmadığını ifade etti ve kendisinin Önder Bey'in şahsında Kıbrıs'ta temsil edilecek olmasından büyük bir memnuniyet duyacağını söyledi. Sayın Önder Sav davetimizi kabul ettiler ve CHP heyeti olarak törenlerden bir ya da iki gün önce Kıbrıs'a gideceğiz. Yine Kıbrıs'ta daha önce olduğu gibi protokol gereği yapmamız gereken tüm ziyaretleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğiz. Daha önceki cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla ve Kıbrıs'ta bir araya gelip sohbet etmekten keyif alacağımız tüm dostlarımızla bir arada olmayı ümit ediyoruz."

Özel, CTP'nin de Kıbrıs ziyaretlerinde “çok önemli” bir yeri olacağını belirterek, "Biz Sayın Başkan'la kişisel hukukumuzun ötesinde partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. Sadece karşılıklı ziyaretlerle değil bugün bile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde partilerimizin temsilcileri ülkelerimizin çıkarına, Kıbrıs'ın çıkarına birlikte mücadele veriyorlar. Bugün dahi Strazburg'ta birlikte çalışıyorlar. Biz de onların çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yine her iki parti Sosyalist Enternasyonalde birlikte temsil ediliyorlar. Oradaki dayanışmamız son derece kıymetlidir." diye konuştu.

- "Türkiye'de Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz"

Bundan sonraki süreçte KKTC'nin haklı davasını takip etmeye, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşların geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Önümüzdeki yapılacak seçimlerden sonra her ikimiz de partilerimizi ülkelerimizde iktidar yapmak istiyoruz. Biz kardeş partiler olarak ülkelerimizde iktidar olduğumuzda hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine yürekten inanıyoruz. Kardeşliği savunan, barışı savunan ve her zaman iyi ilişkileri savunan iki taraf olarak ben bugün burada Sayın Genel Başkan'ımızı ağırlamaktan büyük bir keyif duyduğumu ifade etmek isterim ve kendisine bir kez daha nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

(AA-AN/FEZ)