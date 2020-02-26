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Erhan Arıklı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

26 Şubat 2020, 05:30

Erhan Arıklı, akademik kariyer yapmış.

Yıllarca DP’de faal olmuş.

Serdar Denktaş ile de çok yakın çalışmış.

Şimdi Yeniden Doğu Partisi Başkanı.

Bugünlerde de 2020 Cumnurbaşkanı adayı.

Seceresini yazmak değil kastımız.

2020 ekseninde değerlendirmek.

2020 için nerede olduğu analizini yapmak.

*****

Arıklı etrafında söylentiler mevcut.

Adaylığını geri çekebileceği yönünde.

Ersin Tatar’a destek verebileceği.

Ancak bu söylemler henüz ham.

Yeni bir hükümet modeli de realize olmadı.

Ki yeni modelde YDP yerini alabilirdi.

Ancak yeter sayısı sorun.

26 üzeri bulunsa tamamdı.

Ancak Özgürgün handikap.

Bu noktada tıkanıklık yaşıyor Arıklı.

Adaylığının gücünü de belli ki 2.tura saklıyor.

Eğer yarışta kalırsa tabi.

Yarıştan çekilir mi peki?

Bu aşamada yeni hükümet modeli yoksa hele.

*****

Arıklı, çekilmezse ne yapar peki?

Büyük olasılık parti oyunun üzerine çıkmak ister.

Bunu başarabilir mi?

Veriler, YDP’nin büyüme sancısı yaşadığı.

İçsel sorunlar ve Ataoğlu’lu DP hızını kesmiş gibi.

1 yıl öncesinin ivmesi yok deniyor.

Ki eğer durum buysa, Arıklı da bundan etkilenir.

CB yarışında sabitlenmiş bir oy Arıklı’ya fayda etmez.

Fayda bir yana zora sokar.

Ve bu zorluk da iki yönlü olur.

Hem kamuoyu nezdinde YDP algısı erozyona uğrar.

Hem de Arıklı’nın başkanlığı tartışmaya açılır.

Bu olasılıklar ortada.

*****

Kanaatim Arıklı’yı zor bir sürecin beklediği.

Yarışa devam ederse de zor.

Yarıştan çekilirse de.

Ancak net olan bir durum var.

Arıklı yarışta olsa da olmasa da YDP önemli.

Hem yakın gelecekteki erken seçim için.

Hem de Cumhurbaşkanlığının 2.turu için.

Bu aşamalarda gösterilecek performans önemli.

Çünkü, Arıklı’nın liderliğinin göstergesi olur.

Ayrıca, partinin gelecekteki şekillenmesine ışık tutar.

Şimdilik sorun Arıklı’nın nereye konumlanacağı.

Ve bunu öğrenmek için sadece 60 gün var.

Arıklı’nın ince bir ip üzerinde geçireceği 60 gün.

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