Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli köşe taşlarından biri olan Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos’ta düzenlenecek törenle anılacak.

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti, Erenköy Direnişi ve Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak isteyenlerden 31 Temmuz Salı gününe kadar başvuru kabul ediyor. Törene katılacaklar, 0533 855 09 99 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptıracak kişilerin isimlerini, KKTC kimlik kartı numaralarını ve adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli köşe taşlarından biri olan Erenköy direnişinde, 1964 yılında yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genç, Türkiye’deki üniversite eğitimlerini yarıda bırakıp, İngiltere’den gelen diğer gönüllü gençlerle adaya çıkmış ve Erenköy bölgesi halkıyla el ele vererek 2 yıl boyunca imkansızlıklara rağmen Rum saldırılarına karşı mücadele vermişti.