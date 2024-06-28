Erenköy-Karpaz Belediyesi, 5-7 Temmuz’da festival düzenliyor.
Yenierenköy Halk Plajında yer alacak festivalin birincisinde turnuvalar, plaj etkinlikleri ve konserler yer alacak.
Festival kapsamında Türkiye’den ses sanatçıları Sena Şener 5 Temmuz’da, rap sanatçısı Motive ve yerli gruplardan Otantik 7 Temmuz’da sahne alacak. Konserlere giriş ücretsiz olacak.
Yenierenköy Halk Plajı’ndaki festivalde Aile Katılımlı Kumdan Heykel Etkinliği, Survivor Çocuk, Tavla Turnuvası, Plaj Voleybolu, Satranç Turnuvası, Çocuk ve Sanat Etkinlikleri düzenlenecek, International Dance Organizasyon Türkiye ayağına katılan Diamoonte Jimnastik Kulubü, halk dansları ekiplerinden YENDER Çocuk Halk Dansları Topluluğu, Yenierenköy İlkokulu Dans Grubu ve YENDER Master Kadınları sahne alacak.