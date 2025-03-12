Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak sadece iyilik sancağını değil, barışın güven ve huzur veren iklimini, başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz" diyerek, daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yürüttükleri çabaların semerelerini toplamaya başladıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı da olmanın ötesine geçirerek, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getirdiklerin vurguladı.

Salonda daha sonra Türkiye'nin barış diplomasisini içeren video gösterimi yapıldı.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, bugünün son derece anlamlı bir yıl dönümü olduğunu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. seneidevriyesine idrak edildiğini hatırlattı.

TBMM tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad eden Erdoğan, "Şurası bir gerçek ki İstiklal Marşı'mız sıradan bir şiir de sıradan bir marş da değildir. Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşı'mız, aynı zamanda necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere, harf harf işlenmiş sembolüdür. Bu marş, toprakları müstevliler tarafından işgal edilmek istenen bir milletin, emperyalizme karşı direniş anıtı, varoluş beyannamesidir. İstiklal Marşı'mız, Resulü Kibriya Efendimizin, Hicret'te, Sevr Mağarası'nda mahsur kaldıklarında, Hz. Ebubekir'e 'korkma' hitabıyla başlayan, kurucu ve köklü bir metindir." dedi.

Erdoğan, Anadolu'nun, milletin ezeli ve ebedi yurdu olarak vatan kılınmasının destansı bir anlatısı olan İstiklal Marşı'nın, milletle birlikte sömürgeciliğe, emperyalizme karşı çarpışan herkesin de istinatgahı olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor"

İstiklal Marşı'nın bir diğer önemli vasfının da savaş sırasında yazılması olduğunu hatırlatan Erdoğan, merhum Mehmet Akif Ersoy'un Tacettin Dergahı'nda, adeta vecd ile marşı yazarken İstiklal Harbi'nin hararetli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu nedenle İstiklal Marşı'nın, harbin yürütücüsü, ruhu ve öncüsü olduğunun altını çizen Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Türk milletinin ortak paydası nedir" sorusunun da en net cevabı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bir şiirden öte, 85 milyonu birbirine kardeş kılan, yolu aydınlatan, ufka yön veren değerlerin epik bir özeti olan İstiklal Marşı'na hayat veren imana, inanca ve sevdaya hep beraber sahip çıkmak gerektiğine işaret etti.

"Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-anti laik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar, sizin de takip ettiğiniz üzere, son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor" diyen Erdoğan, bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşı'nda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenlendiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provakatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor. İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü, genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yapıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını verdi.