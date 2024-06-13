Erdoğan: "İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikaları bir an önce sona ermeli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki dün akşamki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini de ifade etti.