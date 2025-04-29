“Hafta sonu yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Dış politikadaki yoğun gündemlerine aynı tempoda devam ettiklerine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı için İtalya'yı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Hafta sonu da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaklarını dile getiren Erdoğan, ziyaretlerinde ayrıca Kıbrıs Türk'lerine yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceklerini aktardı.