Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde uçakta soruları yanıtladı:

"Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz"

"(Körfez ülkelerine ziyaret) Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız"

"(Merkez Bankası net rezervleri) Bir aylık dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor"





TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek hafta Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretin, Türkiye'nin kamu maliyesini güçlendirmeye yönelik attığı adımları destekleyecek yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağına dair soru üzerine Erdoğan, "Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan... Dedik ki 'Nasıl olsa çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum." diye konuştu.

Kabine üyelerinin, yaptıkları ön ziyaretlerde belli bilgilendirmeleri yaptığını belirten Erdoğan, yapacağı ziyaretlerde de Türkiye'ye verilecek destekleri bizzat görme imkanlarının olacağını bildirdi. Erdoğan, "Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak." ifadelerini kullandı.

- "Gereken adımları atmaktan geri durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonominin ehil kadroların elinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık. 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu bir aylık dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin büyümesi, vatandaşımızın refahı için gereken adımları atmaktan geri durmayacağız. Gerekli tüm altyapı, üstyapı çalışmalarını yaptıktan sonra düşme eğilimindeki enflasyon da kendi seyrinde tek haneye düşecektir. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz."

- Doğal afetlerle ilgili çalışmalar

Batı Karadeniz'deki sel felaketi hatırlatılarak Afet Bakanlığının kurulması için bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, ilgili bakanların hemen afet bölgelerine geçerek çalışmaları koordine ettiğini, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Afet Bakanlığının yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bizim AFAD'la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz. Mesela yangınlarla ilgili daha yeni 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Helikopterler aldık, uçaklar aldık vesaire. Şimdi bunu daha da takviye edeceğiz. İnşallah Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var, onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz. Çünkü yangın söndürmede çok etkin bu uçaklar. Denize dalıyor, oradan suyunu alıyor ve sonra hemen birkaç dakika içerisinde yangın mahalline ulaşıp oraya suyu döküyor. Bunlar tabii bizim için çok çok önemli. Yani bunlardan 2, 3 tane takviye yaparsak mevcut şu andaki filomuzdan çok daha etkin olacak."

- "Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli"

Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "4-5 aylık sürecin ardından şehirlerdeki kaçak göçmen kümelenmesinde gözle görülür bir farklılaşma olacağı"na yönelik ifadelerindeki "farklılaşma"nın detaylarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin hiçbir zaman sekteye uğramadığını ve uğrayamayacağını söyledi.

Bu farklılaşmayla ilgili uygulamada birçok adım atılacağını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar kah polisiyedir kah o sınırlardaki uygulamalarımızdır. Türkiye'ye bu göçmen girişlerinin engellenmesi ve yakalananlarının sığınma evleri veya göçmen evlerine alınması önemli. Atılacak adımlarla da bu işi daha da sınırlamak ve yerinden, özellikle Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli. Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var. Kaçak göçmenler yakalanır, yakalanmaz hemen Geri Gönderme Merkezlerine gönderilerek orada gerekli olanlar yapılıyor. Bunlar ülkelerine gönderiliyor ve bununla beraber halkımızdaki endişe, korku, bunları da gidermiş oluyoruz. Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı. Ancak çalışmalar da hiçbir insanın onuruna aykırı şekilde yapılmayacak. Medeniyetimizin, değerlerimizin gerektirdiği adımları atacağız."

Göçmen kaçakçılarına da göz açtırmadıklarını söyleyen Erdoğan, jandarma, emniyet ve ilgili güvenlik güçlerinin kaçakçılık organizatörlüğü yapan kişilere karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 300'e yakın göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, bunlardan 168'i tutuklandı. Düzensiz göçmenlerle, ülkemize sığınmış, misafir ettiğimiz mültecileri de birbirine karıştırmamalıyız. Mültecilerin onurlu, gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz"

Kocası vefat eden ve çalışmayan kadınların aldığı dul maaşlarına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, Türkiye'de aileye ve kadına Cumhuriyet tarihinde en fazla değer ve sosyal yardımların AK Parti hükümetleri döneminde verildiğini bildirdi.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerini ve hedeflediklerini topyekun kalkınmaya ulaşacaklarını belirterek, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli bireyleri ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda hep desteklediklerini ve destekleyeceklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun adımlarını atıyoruz. Aile ve Gençlik Bankamız da bunun en somut adımı olacak. Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Fakat sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşların aylığını 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığını 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselttik. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneğini veren ülke de Norveç'tir. Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankasıyla ülkemizde yapacağız. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızın çalışmaları devam ediyor."

(Bitti)

(AA/ÖZ/ÖK)