Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu süreci kolaylaştıracaktır." dedi.

Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyecekleri duruşun çok önemli olduğunu söyledi.

"Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim." diyen Erdoğan, Charlie Hebdo olayında 25 kişinin öldürüldüğünü, dünya liderlerinin Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı, hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın. Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" diye konuştu.

- "Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz"

Erdoğan, daha şeffaf, daha adil uluslararası ekonomi ve finans sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak mevcut konjonktürde uluslararası ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı insan odaklı girişimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığına inanıyorum. Ticaret hacmimizi, ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz. 2025 Vizyon Belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nı artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası Ecobank'ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecektir."

Erdoğan, turizm ve seyahat sektöründe de işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini kaydederek, turizm bakanlarınca ekim ayında düzenlenen toplantıda bu konuların geniş şekilde ele alındığını söyledi.

Toplantıda Erzurum'un "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Yılı Turizm Başkenti" seçilmesine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Sizleri de bu vesileyle medeniyetler kavşağı Erzurum'umuza davet ediyorum." dedi.

- Erdoğan, tüm üyeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet etti

Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdikleri ciddi enerji altyapı yatırımları sayesinde gerek Türkiye'nin gerekse bölgenin enerji arz güvenliğine önemli katkılarda bulunduklarını belirterek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak birlikte atacağımız adımlarla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar. Bu şiarla enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi daha temiz girişimler için müşterek yatırımlarımızı arttırmamız bu manada faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm üyeleri, Türkiye'nin imzaladığı, Bakü'de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet eden Erdoğan, çevre sorunlarının küresel bir tehdit haline gelmesi karşısında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında "Sıfır Atık Girişimi"ni başlattıklarını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında küresel bir girişim haline gelen bu proje kapsamında son olarak 1 Kasım'da Türkiye'de Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ilk resmi toplantısını tertiplediklerini anlattı.

- "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu süreci kolaylaştıracaktır"

Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'nin değerinin, mevcut gelişmeler karşısında daha fazla arttığını vurguladı.

"Hepimizin faydasına olan koridorun işlerliğini, eş güdüm içinde geliştirmeye devam etmeliyiz." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Aynı anlayışla Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızda yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıkıştırmalıyız. Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu süreci kolaylaştıracaktır. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahcivan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hatlarının en yakın zamanda tesis edilmesinin de stratejik önemi haizdir. Afganistan'da sürdürülebilir istikrarın ve güvenliğin tesisi için de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikte çaba sarf etmeliyiz."

Türkiye olarak kısa süre önce Herat vilayetinde depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, salı günü yaklaşık 510 tonluk gıda, sağlık, giyim ve diğer yardım malzemesi taşıyan iyilik treninin Afganistan'a doğru yola çıktığını söyledi.

Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da zor zamanlarında tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatının gözlemci üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, zirvede Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi, Kıbrıslı kardeşlerimize reva görülen haksız uygulamalar karşısında önemli bir mesajdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak gayri hukuki uygulamalarla haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda burada bir kez daha Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum. Bu yönde adım atan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 'Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin.' diyorum."