

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Dibeybe'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.