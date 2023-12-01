Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda tutuklanan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapacak olan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapacak yolcu F.G.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan E.Ö.’ye ait bavulu açarak bavulun ön kısmında bulunan el çantası muhafaza edilen 18 ayar altın erkek kolye, 18 ayar altın erkek künye, 18 ayar altın bayan kolye, künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, 1 adet Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00:40 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan Ö.D.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü, 1 adet beş taş pırlanta yüzüğü, 1 adet altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.Polis memuru, para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde elbise dolabının alt kısmında bulunan bavulun çerisinde birçok tablet, telefon kulaklık, laptoplar,airpodlar gözlükler ,powerbank cihazları, elektronik sigara cihazları ile yine yatak odası içerisinde bulunan dolabın içerişinde poşetler içerisinde saatler ve birçok ziynet eşyaları tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, olayın basında yer alması üzerine Türkiye-İstanbul’dan birçok kişinin orada polise başvurduğunu, TC Elçiliği aracılığı ile şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirtti. Polis, Almanya’dan da 2 kişinin KKTC’ye gelerek, şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, mağdur sayısının tam olarak bilinmediğini, ilk etapta 4 kişinin, ardından 2 kişinin bizzat polise gelerek, şikayetçi olduğunu, başka şikayetlerinde ülkeye geleceğini ve ifade vereceğini açıkladı. Polis, zanlı Atıcı’nın evinde bulunan ziynet ve elektronik eşyaların değerinin ilk inceleme sonucu 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Polis, zanlı Atıcı ile Halil Yalçınkaya’nın valizlerin uçağa alınmadan önceki son rampada çalıştığını, yükleme işlemi yapılmadan hırsızlık olayının gerçekleştiğini belirtti. Polis, Yeni Ercan’da yükleme önceki son valiz işlemlerinin yapıldığı yerde kamera olmadığı açıkladı.

Polis, zanlı Atıcı’nın ifadesinde kaliteli olan bavulları, özellikle de ziynet eşyası bulunur diye kadınlara ait valizleri açtıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’ın birçok casinoya gittiklerini, aylık maaşlarının üzerinde kumar oynadıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Halil Yalçınkaya’nın 23 bin TL maaş aldığını, ancak tutuklanmadan önceki son 10 günde 60 bin TL kumara harcadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca Halil Yalçınkaya’nın ikamet ettiği Yıldırım köyünde birkaç parça elektronik eşya sattığına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, pazartesi günü ülkeye yeni şikayetçilerin geleceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Polisin talebinin ardından Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’ın avukatı 7 günlük süreye itiraz etti.

Polis memuru, avukatın bir sorusu üzerine Yeni Ercan faaliyete geçtikten sonra birçok şikayet aldıklarını, ancak eşyaları çalınan insanların yurt dışına gitmesinden dolayı ileri işlem yapamadıklarını belirtti. Polis, 4 kişinin ise KKTC’ye gelerek, şahsen şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tespit edildiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.