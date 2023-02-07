Türkiye'de yaşanan deprem sonrası Ercan Havalimanı Türk Havayolları tarafından iç hat kapsamına alındı. Yapılan bu uygulamayla birlikte Adana - İstanbul Ercan bilet fiyatları düştü.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Teşekkürler THY ve Teşekkürler Dimağ Çağıner...

Girişimlerimiz sonucu Türk Havayolları 13 Şubat tarihine kadar Ercan'ı iç hat kapsamına aldı. Böylece Adana-Ercan arası ulaşım724 TL ye düştü. İhtiyaç olması halinde ek sefer konulacak.

Ayrıca THY bugün 2 ek sefer koyarak Ercan-İstanbul arası ulaşımını son derece ucuz fiyata sağlayacak.

Öte yandan Sevgili Dimağ Çağıner sponsorluğunda bir uçak ayarlandı. Bu uçak da Adanaya sefer yapacak ve Kahramanmaraş'ta ki öğrencilerimizi getirecek.

Gerek İstanbula ve gerekse Adanaya gidecek kayıp yakınlarının Bakanlığımıza ait aşağıdaki numaralara başvurmaları rica olunur.

-05428807644

-05338638288