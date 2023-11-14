Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanan Mahir Çayan Nardan bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21:42 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlı Mahir Çayan Nardan’a Narkotik dedektör köpeği' Köpük’ün tepki vermesine müteakip zanlının üzerinde yapılan aramada sol ayağında giymekte olduğu çorap içerisinde, siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’den aldığını söylediğini çıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı Verdi.