(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında tasarrufundaki bagajda uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunarak tutuklanan Hüseyin Durmuş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verene polis memuru Alpay Özünlü olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüseyin Durmuş’un 28 Haziran 2025 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Ercan Havalimanı Kale 8 X ray cihazında geçtiği esnada tasarrufunda bulunan bagajının içerisinde görevli polis memuru tarafından yapılan aramada bir adet metal gri renk gizeh marka kutu içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde analize gönderilen emareyle ilgili raporun temin edildiğini, öğütücünün içerisinde 200 miligram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 150 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.