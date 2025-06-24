(Kamalı Haber) Ercan Havalimanında meydana gelen sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçundan tutuklanan Mubashir Ali ile Qasir Muhammad mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde KKTCye giriş yapmak isteyen Raheela Sajjad’ın görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğimi söyledi. Polis, yapılan soruşturmada Raheela Sajjad’ın eşi Mubashir Ali’nin 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, Mubashir Ali’nin ifadesinde eşini KKTC’ye getirmek istediğini, okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi için ise arkadaşı olan Qasir Muhammad'e 20.000 TL ödeme yaptığını, Qasir Muhammad'in de Whatsapp üzerinden kendisine bilet ve söz konusu sahtelenmiş evrağı gönderdiğini akabinde kendisinin de bu evrağı okuma yazma bilmeyen eşi Raheela Sajjad'a göndererek KKTC'ye girişte göstermesi gerektiğini söylediğini anlattığını açıkladı.

Polis memuru her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, sahtelenen KKTC İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı bir noter davetiyesinin kimden ve nasıl temin edildiğiyle ilgili araştırma yapacaklarını, ve aynı zamanda mesele ile bağlantı olabilecek şahısların tespit edilmesi için soruşturma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.