KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü vesilesiyle Ercan Havalimanı’nda panolar kuruldu, bayraklar asıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanının gelen ve giden yolcu bölümlerine, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile özgürlük ve var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğraflarından oluşturulan pano yerleştirildi Pano önüne de Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün iki boyutlu maketleri konuldu, Havalimanı’na 40’ıncı yıl bayrakları asıldı, bazı ekranlara KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı yansıtıldı.