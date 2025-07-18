Ercan Havalimanı’nda Ocak-Haziran 2024 ile Ocak-Haziran 2025 dönemindeki altı aylık sürede, yolcu sayısı yüzde 18,73 ve uçak sayısı yüzde 23,22 arttı.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Boğazköy’de uyuşturucu madde tasarrufu… Sekiz tutuklu
Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Boğazköy’de uyuşturucu madde tasarrufu… Sekiz tutuklu
İçeriği Görüntüle

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının altı ayında Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 181 bin 947 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 2 milyon 590 bin 576’ya yükseldi.

Uçak sayısında ise 2024’ün ilk altı ayında Ercan Havalimanı’nı 14 bin 69 uçak kullanırken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 17 bin 336 olarak gerçekleşti.