Ercan Havalimanı’nda Ocak-Haziran 2024 ile Ocak-Haziran 2025 dönemindeki altı aylık sürede, yolcu sayısı yüzde 18,73 ve uçak sayısı yüzde 23,22 arttı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının altı ayında Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 181 bin 947 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 2 milyon 590 bin 576’ya yükseldi.

Uçak sayısında ise 2024’ün ilk altı ayında Ercan Havalimanı’nı 14 bin 69 uçak kullanırken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 17 bin 336 olarak gerçekleşti.