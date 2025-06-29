(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında tasarrufundaki bagajda uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunan zanlı Hüseyin Durmuş tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verene polis memuru Ebrar Kiriş olayla ilgili bulguları aktardı. Kiriş huzurda bulunan zanlı Hüseyin Durmuş’un 28 Haziran 2025 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Ercan Havalimanı Kale 8 Xray cihazında geçtiği esnada tasarrufunda bulunan bagajının içerisinde görevli polis memuru tarafından yapılan aramada bir adet metal gri renk gizeh marka kutu içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının akabinde itiraf nitelikli ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.