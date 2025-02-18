Ercan Havalimanı yolunda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün, Ercan - Gaziköy ana yolunun Ercan Birinci Çemberi (Eski Havalimanı Girişi), Ercan İkinci Çemberi (Tünel'e Dönülen Çember) ve Ercan Üçüncü Çemberi (Tünel Çıkışı) arasında Ercan - Lefkoşa gidiş şeridinde asfaltlama çalışmaları yapılacağından, Ercan Çıkış Çemberinden, birinci çember istikametine gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.

Ulaşım, Ercan’a Lefkoşa gidiş şeridinden çift yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanıyor.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.