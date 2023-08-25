Yap-işlet modeli olduğundan bu havalanın sonunda KKTC halkına kalacağını vurgulayan Arıklı, ihaleyi yapan kişilerin mükemmel bir iş yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar Ercan Havaalanı'ndan her ay elde edilen gelirin 271 milyon Euro olduğunu dile getiren Arıklı, devletin havaalanından gelir elde etmesinin önemine vurgu yaptı.

2042 yılında havaalanını tekrar nasıl kiralanacağı konusu hakkında bilgi veren Arıklı, havaalanının, tüm eksik ve yanlışlıklarına rağmen ülke için faydalı bir havaalanı olduğunu kaydetti.

İnşaat yapım süresi hakkında teknik bilgi veren Arıklı, havaalanında 3 tane sorunlu yer olduğunu fakat bu sorunların peyderpey çözüldüğünü belirtti.

İlgili firmanın yer tesliminin gecikmesinden dolayı yaşadığı sorunları anlatan Arıklı, firma ile hükümet arasında arabuluculuk yapılması konusunda Türkiye’den yardım istediklerini söyledi. Arıklı, Türkiye’nin baskısı ve destekleri sayesinde anlaşma yapıldığını kaydetti.

Yaklaşık yüz kişilik bir ekibin çalışması sonucunda sulh yoluyla sorunun çözüldüğünü ve havaalanının açıldığını söyleyen Arıklı, havaalanının kullanımından ülkeye ciddi gelir girdisi olacağını dile getirdi.

Kendisi muhalefetteyken bu iş sonuçlanmış olsaydı, iktidarı mutlaka tebrik ederdi diyen Arıklı, eleştirilerde bulunan muhalefete “elinizi vicdanınıza koyun" çağrısı yaptı.

59 milyon içerisine ne konulduğunu soran bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ödemeler konusunda detay verilmesini istedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da sözleşmede yazan mücbir sebebin okunmasını istedi.

Sözleşmenin mücbir sebebini okuyan Arıklı, bu sözleşmeyi yazan kişinin profesör olduğunu işaret etti.

Yapılan ek işlerin maliyetini de söyleyen Arıklı, gümrük binası yapımının da 59 milyonun içinde olduğunu kaydetti.



Haber: Hurşide Baybora