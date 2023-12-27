Bugün sabah 10:05 THY TK961 Ercan - İstanbul uçağı kalktıktan 5 dakika sonra geri döndürüldü.

Kıbrıs Manşet gazetesi muhabirinin elde ettiği bilğiye göre, uçakta kurşunlama olayıyla şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Polsisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis bülteninden gelen bilgiye göre, Lefkoşa’da bu sabah saat 07.15 sıralarında, Akın Başak Sokak’taki bir apartmana ait park yerinde, bir araca açılan iki el ateş sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis açıklamasında, ileri soruşturma sonucu zanlı olarak görülen A.Y’nin (E-52), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.