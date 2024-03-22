Gazeteci- yazar, televizyon programı yapımcısı Eralp Adanır’ın, yeni çalışması “Sandıktaki Anılar”, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluştu.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplum belleğine katkı sağlayacak 262 sayfalık kitabın arka kapak yazısı şöyle:

“Anılarımız kişisel olmakla beraber, her zaman toplumsal bir yanının da olduğu bir gerçek.

Bu kitapta Eralp Adanır, Kıbrıs yaşamının çeşitli alanlarında görev üstlenmiş; sosyal, kültürel, eğitim dünyamızda hizmet vermiş kişilerle, zaman içerisinde gerçekleştirdiği röportajlarına yer veriyor. ‘Eğitim Tarihimizden’, ‘Sosyal Kültürel Yaşamdan’, ‘BRT’den Anılar’ ve ‘2. Dünya Savaşı Gazileri’ başlıkları altında 16 isimle gerçekleştirilen bu röportajlar, Kıbrıslı Türklerin yaşamında bir izdüşümü niteliğindedir.

Bu kişilerin birçoğu bugün hayatta değil. Ama onlar; anlattıklarıyla yaşar olmaya devam ediyor...

Kitapta röportajlarıyla yer alan kişiler; Kemal Yücel, Urkiye Mine Balman, Kubilay Beliğ, Mehmet Eşref, Rüstem Tatar, Sadiye Destur, Tuğrul Hilmi, Cemal Osman Gökçora, Musa Kayra, Güzide Tunç, Şule Fadıl Örfi, Hüseyin Osman Akif, Kemal Pilli, Salih Ramadan Korcay, Osman Ahmet Erbulak ve Saffet Halil Soyel...”