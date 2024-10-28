İtalyan şirketi ENI’nin, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki 6’ncı parselde keşfettiği “Cronos” yatağını değerlendirme ve üretim planını Rum makamlarına ilettiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre yatırım kararını 2025’te alma niyetinde olan ENI “Cronos” yatağından gaz akışını 2027’nin ilk yarısında, muhtemelen iki aşamalı olarak başlatmayı planlıyor.

Aşamalardan biri Cronos yatağının Mısır’ın Zohr yatağındaki altyapılara bağlanmasını ve oradan Mısır’daki Damietta’daki doğal gaz terminaline iletmeyi öngörüyor. Planın ikinci aşamasında da komşu 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağının yakınlığı nedeniyle Amerikan ExxonMobil şirketiyle yüzer üretim birimi inşası konusunda muhtemel iş birliği öngörülüyor.

Gazete 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının lisans sahibi Chevron şirketinin ise yatağı geliştirme ve üretim planını tamamlama konusunda takvim içinde hareket ettiğini yazdı. Chevron ile Rum yönetiminin Eylül ayında, konuyu netleştirmek için 4 aylık istişare konusunda anlaştığını hatırlattı.

Gazete Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun uluslararası enerji konferansı sebebiyle bulunduğu Mısır’da, Afrodit doğal gazının işlenmek üzere iletileceği Intku’daki sıvılaştırma tesisini ziyaret ettiğini de haberine ekledi.