Engelli bireylerin günlük yaşamlarında ve kamu kurumları bünyesinde karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla kurulması öngörülen Engelli Dairesi için çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Dernek temsilcileri, Engelli Dairesi’nin kurulmasının yanında bir de Engelli Kanunu hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Thalassaemia Derneği, Umut Otizm Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, MS Derneği, Engelliler Dayanışma Derneği, Özel Eğitim Vakfı, Otizm Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’nden temsilciler katıldı.

Toplantıda Bakan Gardiyanoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı eşlik etti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, özel gereksinimli bireylere Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi’nin hizmet verdiğini kaydederek, bu hizmetlerin tek bir çatı altında tonlanması gerektiğini belirtti. Toplantı sonucunda bir komisyon oluşturulacağını söyleyen Gardiyanoğlu, hazırlanan yasayı açıldığında Meclis Genel Kurulu’na sunmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Engelli Dairesi Yasası'nın ayrıca, tüm rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerini de bünyesine alacak şekilde hazırlanacağını kaydeden Gardiyanoğlu, dairelerde engelli bireylere hizmet veren kısımların da buraya aktarılacağını ifade etti.

Gardiyanoğlu, Otizim Rehabilitasyon Merkezi kurulması için binanın hazır olduğunu, maddi kaynaklarının da ayrıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi bünyesinde 4 günlük periyotlarla “engelliler oteli” hizmeti verilebilmesi için gerekli eğitimi alacak 18 personel istihdamı için ihalenin bu ay sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Engelli bireylerin ebeveynlerini rahatlatmak amacıyla verilecek bu hizmete ek olarak kurulacak Otizim Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde de 18.30-23.30 saatleri arasında bakıcılık hizmeti verileceğini söyleyen Gardiyanoğlu, bu hizmetlerle birlikte engelli bireylerin kayıt altına alınacağını da belirtti.

-Görsay

Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay da rehabilitasyon sürecinin özel düşünülmesi ve teşhis konulduğu andan itibaren çocukların bireysel ihtiyaçlarının neler olduğu konusundaki atılacak adımlarda bu dairenin yetkinliğinin nasıl sağlanacağının tartışılması gerektiğini belirtti.

Görsay, engelli bireylere sağlanacak hizmetler konusunda Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile uyum sağlanması gerektiğini kaydetti.

-Yücetürk

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk de 40 yıldır dairenin oluşturulmasını beklediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelli bireyler konusunda koordinatör bakanlık olduğunu belirten Yücetürk, üç-dört bakanlık bünyesi altında verilen hizmetlerin tek bir çatı altında toplanacak olmasının önemine vurgu yaptı.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de Engelli Dairesi’nin kurulmasının engellilerle çalışan sivil toplum örgütlerinin tümünün beklentisi olduğunu belirterek, başarılabilirse ülkeye en güzel hediye olacağını söyledi.

Dairenin yanında, genel çaplı bir engelli yasasının da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kibrit, mevcut yasanın sadece çalışan engelli bireylerin terfi ve maaşlarını düzenlediğini belirtti. Kibrit, Türkiye'deki Engelli Kanunu gibi bir kanuna ihtiyaç olduğunu söyleyerek, Daire için yapılacak toplantılarda yasa için de çalışma yapılabileceğini kaydetti.

-Akdeniz

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de engelli bireylerin yıllardır devlet bünyesinde bir muhatap aradığını belirterek, kendileri ile ilgili bir karar üretilirken masa etrafında özne olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Akdeniz, devletin bütün birimlerinde verilen hizmetlerin daha koordineli ve verimli olmasının en büyük beklentisi olduğunu söyledi.

-Doğru

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru da bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle çalışmasıyla sonuca çabuk ulaşılacağını vurguladı.

-Ballı

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı da çok az sayıda olan personelle yaklaşık 6 bin engelli bireye hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, Engelliler Dairesi’nin kurulumuyla ve teşkilat yasasıyla kadroların iyi ve tam olarak eğitimli, donanımlı bir şekilde yerleştirilmesinin kendilerine de avantajlar sağlayacağını kaydetti.

-Hançerli

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli de toplantının başında söz alarak MS hastalarının kamu nezdinde engelli birey tanımı altında olmadığını vurgulayarak yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de Engelli Dairesi’nin kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu dairenin engelli bireylerin politikalarını yönlendirmesi, onların yaşayışlarını daha iyidir düzene sokması açısından önemi olduğunu vurguladı.

-Varoğlu

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ise bilgilendirme toplantılarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.