Sibel Tatar: “Engelliyi anlamak için empati yapmak gerek... Engellilerin her zaman yanlarındayız”

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “Engeli Yaşamak” adlı fotoğraf sergisi, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı ve küratörlüğünü İsmail Gökçe’nin yaptığı sergide 25 fotoğrafçının 100 fotoğrafı sergilendi.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Sergi Küratörü İsmail Gökçe ve Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’ın konuşma yaptığı sergi, “hayatın içinden”, “emek/üretim”, “spor-portreler”, “eğitim-öğretim”, “sevgi/şefkat”, “destek”, “portre” bölümlerinden oluşuyor.

-Sibel Tatar

Sibel Tatar serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sergide emeği geçen FODER, Kültür Dairesi, Engelliler Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’ni tebrik etti.

Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in serginin hazırlanmasının her aşamasında sanatçıların yanında olduğunu belirterek, engelliler konusunda empati yaratıp, duyarlılığı yansıtmak için Cumhurbaşkanlığında toplantıların yapıldığını söyledi.

Engelliyi anlamak için empati yapmak gerektiğine işaret eden Sibel Tatar, engellilerin toplum içinde yaşadığı engellerin aşılması için gerekli çalışmalarda bulunup, kamuoyu oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen 1.Engelli Hakları Çalıştayı’nda engellilerle ilgili fotoğrafların sergilendiğini dile getiren Sibel Tatar, fotoğraf sanatçılarının engellilerle ilgili empatiyi yaşayıp, engelli olarak yaşamayı başarılı bir şekilde yansıttığını vurguladı.

Engellilerin engelleri aşması ve daha rahat koşullarda yaşayabilmeleri için herkesin birlik olması ve engellilerle birlikte mücadele vermesi gerektiğini anlatan Sibel Tatar, serginin bu amaca hizmeti ettiğini ve bu mesajı verdiğini dile getirdi.

Fotoğrafın mesaj verme ve kamuoyu oluşturmada çok etkili olduğuna işaret eden Sibel Tatar, “Engelli arkadaşlarımız hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesin, her zaman yanlarındayız” dedi.

-Gökçe

Sergi küratörü İsmail Gökçe, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyle ilgili bilgi vererek “Fotoğraf dünyayı değiştirmez ama bizim dünyaya bakışımızı değiştirir” dedi.

-Gümüşok

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok da Engeli Yaşamak Fotoğraf Sergisi Projesi’nin Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında hazırlandığını söyledi.

10-16 Mayıs 2024 ‘’Engelliler Haftası’nda’’ farkındalık yaratmak amacı ile Derneğin, her yıl olduğu gibi yeni projeler ile üyelerimizin fotoğraf çalışmalarına yön vermeye devam ettiğini kaydeden Gümüşok, şu bilgileri verdi:

“Bu bağlamda fotoğrafta ülkemizdeki farklı engellerle yaşamak zorunda olan insanlarımızın yaşadığı zorlukların yanı sıra yaşamlarında elde ettikleri başarıları belgelemek ve bu proje ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Sergimiz Cumhurbaşkanlığı Engelliler komitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Engelliler Birimi ve Engelliler Federasyonu işbirliğinde, farklı alanlardaki engelli bireyleri konu alan fotoğraf çalışmalarından oluşmaktadır.”

Gümüşok, serginin daha önce 16 Mayıs’ta KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Engelli Hakları Çalıştayı kapsamında açıldığını da hatırlattı.

Diğer konuşmacılar da fotoğraf sergisinin engellilerle ilgili farkındalığı artırmaya katkısına işaret ederek duydukları memnuniyeti ifade etti.

Açılışta, sergiye katkıda bulunanlara plaketler de takdim edildi.