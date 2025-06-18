Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan kül bulutu nedeniyle bölgede uluslararası uçak seferleri iptal edildi.

Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia'dan yapılan açıklamada, volkan faaliyeti nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen uçuşlar arasında Avustralya'dan Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan'dan Air India, Yeni Zelanda'dan Air New Zealand, Singapur'dan Singapore Airlines ve Çin'den Juneyao Airlines şirketlerinin seferleri yer aldı.

Endonezya hava yolu şirketi Air Asia'nın da çok sayıda iç hat seferi iptal edildi.