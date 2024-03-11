Endonezya’nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, ülkenin en büyük adası Sumatra'da 9 Mart'tan bu yana devam afetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarında daha fazla cesede ulaştıklarını belirten Muhari, toplam ölü sayısının 26'ya yükseldiğini, kayıp 11 kişinin arandığını ifade etti.

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Muhari, Batı Sumatra'daki muson yağışları nedeniyle 37 bini aşkın evi su bastığını kaydetti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 9 Mart'ta sel ve toprak kayması meydana gelmiş ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, bölgede yaklaşık 80 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini duyurmuştu.