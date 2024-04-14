Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden haber alınamıyor.
Yerel polis şefi Gunardi Mundu, sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle 4 evin toprak altında kaldığını belirtti.
Mundu, arama kurtarma çalışmalarının ardından iki yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari de çalışmalar sonucu 14 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Yerel yetkililer, kaybolan 3 kişiden haber alınamadığını bildirdi.