KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 8 kg/m², Dipkarpaz 7 kg/m², Kaleburnu, Sipahi 5 kg/m², Mağusa, Yenierenköy 4 kg/m², Pile, Mehmetçik 3 kg/m², Çayırova, Ziyamet, Çayönü, Salamis, Beyarmudu, Tatlısu, Kantara 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.2 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.