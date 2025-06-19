47. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Emre Fel dün akşam Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Fel, popüler şarkıları yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca gibi müzik duayenlerinin şarkılarıyla sevenlerine nostalji yaşattığı belirtildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser sırasında, sanatçıya 47. Güzelyurt Portakal Festivali anısına plaket takdiminde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 47’nci Güzelyurt Portakal Festivali, 22 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.