Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, üyelerine yönelik hizmet içi eğitim düzenledi. Gayrimenkul Danışmanlığı eğitimini alan üyelere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitime katılan 80 dernek üyesi sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur, şöyle dedi:

"Emlak sektörünün bu ülkede hak ettiği değeri kazanması için biz birlik olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu mesleği icra eden kişilerin işin ehli olması için yıl içinde birkaç kez hizmet içi eğitimler düzenleyeceğiz. Bugün geçen aylarda düzenlediğimiz hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlayan üyelerimize sertifikalarını teslim ediyoruz. Umarım yeni yasama döneminde emlak sektörünün önünü açacak yasamız da Meclis’ten geçecektir. Ülkenin en önemli sektörlerinden olan emlakçılık mesleğinin şerefi ile yapan, verdiği hizmet ile memnuniyet yaratan bir sektör olması için canla başla çalıyoruz.”