Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ile iş birliğinde yürütülen “Gelsin 60 Yaş Üstü Aktivite Merkezi” hizmetleri kapsamında diyetisyen eşliğinde ücretsiz vücut analizi yapılacak.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, vücut analizi etkinliği 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yer alacak.

Vücuttaki yağ, kas, su gibi oranların belirleneceği analiz, tüm halka açık ve ücretsiz olacak.

Açıklamada, sınırlı sayıda katılımcıya yer olduğu için aşağıda verilen link veya telefon numaraları aracılığıyla kayıt yaptırılması gerektiği belirtildi.