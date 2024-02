28 Şubat Sivil Savunma günü KKTC’de de kutlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, “28 Şubat Sivil Savunma Günü” dolayısıyla emekli personeline yemek düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosunda organize edilen öğlen yemeğinde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, emekli personel ve mevcut çalışanlar yer aldı.

Etkinlik, Teşkilata dair kısa filmin gösterimiyle başladı. Ardından sırasıyla emekli personel adına Orhan Peker, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Sivil savunma, disiplini, çalışma anlayışı ve KKTC’ye bağlılığı sayesinde tüm bu başarılara imza atmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl yaşanan 6 Şubat Depremi başta olmak üzere son yıllarda özellikle dünyadaki iklim değişikliğiyle birlikte artan yangın, sel gibi doğal afetler karşısında Sivil Savunma Teşkilatının büyük gayretlerini gördüğünü kaydederek, tüm personeli tebrik etti.

Tatar, yenilenen araç gerecinin yanında, Teşkilatın disiplini, çalışma anlayışı ve KKTC’ye bağlılığı sayesinde tüm bu başarılara imza attığını, her türlü sıkıntıya rağmen güçlendiği ve geliştiğini kaydetti.

Teşkilat içerisinde yıllar boyunca halka büyük hizmetler vermiş, emekli olmasına rağmen kalbi her zaman Teşkilatla olan Sivil Savunma personeliyle bugün bir araya gelerek, sofra paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Tatar, etkinliği organize edenlere teşekkürlerini sundu.

Sivil Savunma personelinin her an göreve hazır olduğunu ve ihtiyaç duyulan her anda halka hizmet sağladığını ifade eden Tatar, bu anlayışla bugüne kadar çalışmalarda bulunan, tüm personele teşekkürlerini iletti, her birine sağlıklı bir yaşam diledi. Tatar, 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu başta olmak üzere hayatını kaybeden personele de Allah’tan rahmet diledi.

- “Sivil Savunma Teşkilatı, bu devletin en saygın ve en başarılı kurumlarından bir tanesi”

Tatar, “KKTC’yi daha da güçlendirerek, gelece taşımak; çocuklarımıza, halkımıza hak ettikleri yaşam düzeyini sağlayabilmek hepimizin temennisidir.” dedi.

Bu kapsamda KKTC’yi ileriye taşıyacak olanın ve Kıbrıs Türk halkının varlığının “tapu senedinin” “egemenlik” olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen yeni siyasetin egemen eşitlik temelinde olduğunu hatırlattı.

Sivil Savunma Teşkilatının da bu devletin en saygın ve en başarılı kurumlarından biri olarak tarihte yerini aldığını kaydeden Tatar, büyüyen KKTC’nin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde tüm hazırlıkların yapılması ve buna uygun olarak kadronun artırılması temennisinde bulundu; bunların başarılması için gerekli desteği kendisinin de vereceğini kaydetti.

- Karaca: “Yaşanan felaketlerde her bir Sivil Savunma personelinin ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nde, hayatını bu değerlere adayan Sivil Savunma personeliyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

6 Şubat Depremi’ne değinen ve yakın geçmişte meslek hayatlarında belki de yaşayabilecekleri en büyük felaketi yaşadıklarını kaydeden Karaca, bu depremin ülkede de çok büyük acılar yaşattığını belirtti.

Karaca, “Özellikle Adıyaman’da ekibimizin görev yaptığı İsias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımız, toplumumuzda telafisi mümkün olmayacak yaralar açtı. Afet süresince Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, depremin meydana gelişiyle birlikte, çok kısa bir süre içerisinde, tüm imkanlarımızı seferber ederek, olay bölgesinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdik.” dedi.

Deprem Sivil Savunma personeli Amaç Arnavutoğlu’nu da kaybettiklerini hatırlatan Karaca, Arnavutoğlu’nun her zaman kalplerinde yaşayacağını söyledi.

- “Afet ve acil durumlarda halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz”

Böylesi felaketlerde her bir Sivil Savunma personelinin ne kadar değerli olduğunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden Karaca, aralarına yeni katılan genç çalışanların, eski personelin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaları ve devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşımaları temennisinde bulundu.

Karaca, “Sivil Savunma kadrolarının güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımız bugüne kadar istediğimiz neticeyi vermese de, afet ve acil durumlarda halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için elimizdeki imkanlarla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Temennimiz, bu gayretimizin desteklenerek teşkilatımızın hak ettiği noktaya taşınmasına yardımcı olunması, dolayısıyla ülkemizde yaşanması muhtemel bir afette halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

- Peker: “Çalışmalarınızı gurur ve takdirle izliyoruz”

Emekli Personel adına konuşan Orhan Peker de, yıllar sonra kendilerini bir araya getiren bu organizasyondan dolayı duydukları mutluluğu paylaşarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik sayesinde geçmişe gittiklerini ve anılarını yad ettiklerini kaydeden Peker, bu gibi etkinliklerin Sivil Savunma Teşkilatı personelinin bağlarının güçlenmesine katkı koyduğunu belirtti.

Peker, Sivil Savunma Teşkilatının çalışmalarına işaret ederek, atılan her adımı takdirle ve gururla izlediklerini ifade etti.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinde de Teşkilatın nasıl özveriyle çalıştığını gördüklerini söyleyen Peker, “Gönlümüz her zaman sizinle” dedi. Peker, depremde hayatını kaybeden meslektaşları Amaç Arnavutoğlu’nu da saygıyla ve rahmetle andığını kaydetti.